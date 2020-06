PS5: LinusTechTips chiede scusa ad Epic Games per le recenti dichiarazioni sull'SSD

Nel corso delle ultime settimane si è parlato molto delle forti dichiarazioni di Tim Sweeney sull'SSD di PlayStation 5. Il CEO di Epic Games ha più volte elogiato il particolare componente della console di prossima generazione Sony, attirando le ire di tutti i giocatori PC.

Tra i personaggi che hanno criticato Sweeney c'è stato anche Linus Sebastian, celebre content creator e responsabile del canale YouTube dedicato alla tecnologia LinusTechTips, il quale vanta ben 11 milioni di iscritti ed è forse il più popolare tra quelli che si occupano di questo argomento. Sembra però che il buon Linus abbia riflettuto sulle sue precedenti dichiarazioni decidendo di scusarsi pubblicamente con Epic Games e, nello specifico, con Tim Sweeney attraverso la pubblicazione di un apposito video. Riflettendo approfonditamente su quanto emerso negli ultimi giorni, l'esperto di tecnologia ha infatti dichiarato di essere consapevole della potenzialità dell'SSD di PlayStation 5 e che grazie all'ottimizzazione dell'hardware Sony si potrebbero raggiungere risultati al momento impossibili sulle architetture PC. Non è un caso se proprio di recente si sta parlando sempre più spesso della possibilità di un aggiornamento dei PC del futuro grazie a PS5.

Prima di lasciarvi al filmato, in cui Linus spiega nel dettaglio le motivazioni dietro il suo ripensamento, vi ricordiamo che sono spuntate in rete nelle ultime ore delle nuove immagini dei dev kit di PlayStation 5, le quali mostrano in maniera molto precisa il sistema di raffreddamento.