PS5: la lista dei giochi PS4 non retrocompatibili si accorcia

Anche se è tra i più grandi vanti di PlayStation 5, la funzione di retrocompatibilità non può essere considerata totalmente perfetta. Alcuni giochi usciti originariamente su PlayStation 4, infatti, non sono in grado di girare sulla console next-gen.

La lista dei giochi PS4 non retrocompatibili con PlayStation 5 ha fatto parlare molto di sé lo scorso ottobre, quando comprendeva dieci giochi in totale. In quell'occasione gli sviluppatori di uno di essi, TT Isle of Man - Ride on the Edge 2, si sono affrettati ad annunciare una patch in grado di sbloccare la retrocompatibilità per il proprio gioco, anche se non si è ancora vista. Oggi, invece, siamo felici di comunicarvi che dalla lista possiamo depennare Joe's Diner. Nelle scorse ore United Independent Entertainment ha pubblicato una patch di circa 100 MB (la prima della storia del gioco) che lo rende finalmente fruibile su PlayStation 5.

Joe's Diner è un gioco di nicchia, quindi probabilmente erano pochi i videogiocatori delusi per l'impossibilità di giocarlo su PS5. In ogni caso, non possiamo non lodare l'impegno degli sviluppatori del titolo, che mette gli utenti nei panni di un dipendente assegnato al turno di notte di un Diner situato sulla celebre Route 7, costruito nel bel mezzo del nulla e sopra a un vecchio cimitero indiano... Lo trovate sul PlayStation Store a 14,99 euro.