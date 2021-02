PS5: la lista dei titoli più giocati è sbagliata, colpa della demo Maiden di RE Village?

Se siete assidui giocatori su PlayStation 5 avrete notato che la lista dei giochi avviati e giocati di recente è in realtà sballata da qualche giorno. Le segnalazioni si stanno moltiplicando ed effettivamente anche in redazione stiamo sperimentando il problema.

La redazione di PushSquare ha parlato del problema citando Rez Infinite, il quale viene dichiarato "completato al 100%" e giocato di recente nella lista dei titoli più utilizzati, peccato che il gioco in questione sia in realtà Gone Home Console Edition. E questo è solo uno dei tanti errori, scorrendo la lista i giochi segnalati in maniera errata sarebbero molti, con tanto di schede che riportano in realtà ad altri titoli.

Nel nostro caso è capitato con FIFA 21, segnalato tra i giochi più giocati... quando in realtà chi ha sperimentato il bug non possiede il gioco di calcio Electronic Arts. Aprendo la scheda di Ghost of Tsushima siamo stati invece catapultati nella pagina delle statistiche di Hitman 3.

Secondo un utente del forum di PushSquare, il problema potrebbe essere dovuto alla demo Maiden di Resident Evil Village per PS5 non è chiaro però in che modo (probabilmente a causa di errori nella sincronizzazione con i server di Sony) il file potrebbe aver causato il bug in questione.

Al momento Sony non si è pronunciata in merito, fateci sapere se state riscontrando anche voi questo problema oppure no.