PlayStation: due GaaS non annunciati entro aprile 2023, uno è TLOU Online?

Nel corso dell'ultimo incontro con gli investitori, il Presidente Jim Ryan ha tracciato il percorso futuro per l'evoluzione delle attività dei PlayStation Studios.

Forti di nuovi ingressi in famiglia, da Bluepoint Studios a Bungie, passando per Heaven, Firesprite e Nixxes, gli studi First Party sembrano in particolar modo destinati a riequilibrare il rapporto tra produzioni single player e live service. Accanto a saghe del calibro di God of War, Uncharted, The Last of Us od Horizon, Sony è infatti intenzionata a collocare un crescente numero di Game As A Service.

Una volontà evidenziata nell'ultimo incontro con gli investitori, che ha identificato come unico rappresentante attuale della categoria nei PlayStation Studios lo sportivo MLB The Show 22. Una fotografia destinata a mutare già entro i prossimi mesi. La dirigenza Sony ha infatti confermato agli azionisti che entro l'aprile 2023 vedranno la luce due nuovi giochi First Party di stampo live service. Con una crescita esponenziale, Sony punta ai seguenti obiettivi:

Anno fiscale 2021, situazione attuale: un solo live service, ovvero MLB The Show 22;

Anno fiscale 2022: 3 live service in totale;

Anno fiscale 2023: 6 live service in totale;

Anno fiscale 2024: 10 live service in totale;

Anno fiscale 2025: 12 live service in totale;

Accanto ad una crescente attenzione di Sony per il mercato PC , l'interesse verso il mondosembra dunque essere un traino importante per la PlayStation del futuro, le cui ultime acquisizioni sembrano del resto puntare in quella direzione. Nell'incontro con gli azionisti, non a caso, è stato evidenziato come lein campo live service saranno centrali nel processo.Nel frattempo, non viene però meno l'attenzione per i single player, in merito alla quale segnaliamo anche la recente classificazione di God of War: Ragnarok in Corea del Sud