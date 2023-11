PS5 e i live service: per Sony non è importante la quantità, ma la qualità dei giochi

Come dichiarato durante l'ultimo incontro con gli azionisti, Sony intende raggiungere le 25 milioni di PlayStation 5 vendute entro l'anno fiscale, e spera di ampliare ulteriormente il suo business all'interno del settore del gamign grazie al lancio di numerosi live service.

La compagnia nipponica aveva in precedenza dichiarato distribuire addirittura 12 Game as a Service entro aprile 2026. Nella sua recente conferenza sugli utili relativa al secondo trimestre del 2023, il CEO di Sony Interactive Entertainment Hiroki Totoki ha confermato che metà dei live service in programma ha subito un rinvio sul periodo di lancio. Sony ora prevede di rilasciare sei giochi entro l'anno fiscale 2025, ed è seriamente intenzionata a garantire la qualità dei suoi prodotti.

TweakTown ha riportato ulteriori dichiarazioni di Totoki riguardanti l'argomento, con il presidente di SIE, subentrato alla guide della divisione gaming dopo l'abbandono di Jim Ryan, che ha sottolineato quanto la qualità abbia la precedenza rispetto alla quantità di titoli immessi sul mercato da parte di Sony.

"Per quanto riguarda i titoli live service, una revisione in corso ha indicato che alcuni titoli non soddisfano le aspettative dei giocatori al momento. Dobbiamo pubblicare titoli di alta qualità per garantire che gli utenti li amino e li giochino il più a lungo possibile. A tal fine, il nostro piano è ora di lanciare sei dei 12 titoli entro l'anno fiscale 2025, con la lineup che include sia giochi live service che titoli multiplayer. Continuiamo a valutare attentamente quando pubblicare i restanti sei titoli.

Rimaniamo intenzionati ad espandere la nostra presenza nel settore dei giochi live service nel medio e lungo termine, ma invece di concentrarci sul numero di titoli che intendiamo distribuire, crediamo che la nostra priorità al momento debba essere la qualità di questi giochi".