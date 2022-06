PS5, maggio miglior mese in UK: cresce anche Xbox Series X, LEGO Star Wars ancora primo

Dopo aver già accennato al miglioramento di PlayStation 5 e Xbox Series X|S nel Regno Unito, GamesIndustry.biz ha rivelato ulteriori dettagli circa l'andamento del mercato videoludico su territorio britannico nel mese di maggio.

Apprendiamo che nel mese di maggio nel Regno Unito sono stati venduti oltre 1,6 milioni di giochi, 100.000 console di gioco e 460.000 accessori. Il mese scorso non ci sono stati debutti di giochi particolarmente importanti e, di conseguenza, le vendite sono diminuite del 22% rispetto allo scorso anno (che in questo periodo ha visto l'uscita di Resident Evil Village). Nel mese di maggio sono stati venduti 1,63 milioni di giochi digitali e fisici, e rispetto ad aprile le vendite sono diminuite del 32%.

Il gioco più importante di aprile è stato Lego Star Wars: The Skywalker Saga, rimasto al primo posto a maggio nonostante le vendite siano diminuite dell'87% su base mensile. Prendendo in considerazione le vendite retail, Nintendo Switch Sports conquista la vetta della classifica, mentre sul fronte digitale troviamo in cima FIFA 22. Il gioco pubblicato questo mese più alto in classifica è Sniper Elite 5 che si piazza al 12° posto, sebbene si tenga in conto solo delle copie retail.

Complessivamente, le vendite di console sono diminuite del 38,3% quest'anno nel Regno Unito. Tuttavia, stanno arrivando i primi segnali di ripresa, in particolare per PS5. La piattaforma Sony è al terzo posto quest'anno a causa della grave carenza di scorte tra gennaio e marzo, ma la situazione sta migliorando in modo significativo negli ultimi due mesi e maggio si è rivelato il mese più profittevole per la console finora, con vendite in aumento del 10% rispetto ad aprile (che già era stato il mese migliore per la console).

Xbox Series X e S hanno avuto un aprile difficile, ma le cose sono cambiate a maggio, con vendite in aumento del 58% su base mensile (principalmente grazie alla versione Series X). Infine, le vendite di Nintendo Switch sono leggermente diminuite del 3%. Complessivamente, a maggio le vendite di console sono aumentate del 16% con 106.000 console vendute (dati GfK).