PS5 nelle mani degli stramer giapponesi: le immagini di copertina in attesa delle dirette

Nell'ambito della YouTube Gaming Week nipponica, Sony ha scelto di organizzare un'iniziativa che vedrà assoluta protagonista la propria console di prossima generazione.

Nel dettaglio, dodici YouTuber nipponici particolarmente celebri nel Sol Levante avranno l'opportunità di condividere le proprie prime impressioni su PlayStation 5. Un evento sicuramente interessante, poiché consentirà presumibilmente di apprendere nuovi dettagli sulla console, che si mostrerà in azione nelle mani dei content creator. Il nuovo appuntamento con PS5 è fissato per domenica 4 ottobre, con i video che verranno pubblicati a partire dalle ore 11:00 del fuso orario italiano.

Per stuzzicare la curiosità del pubblico e ricordare l'orario di presentazione dei contenuti, molti degli YouTuber coinvolti nell'iniziativa hanno fissato delle première sul proprio Canale. PlayStation 5 è ovviamente protagonista delle immagini di copertina che accompagnano i promemoria per le anteprime video. Per ingannare l'attesa, abbiamo raccolto gli scatti nella galleria che trovate direttamente in calce a questa news: cosa vi aspettate da questi appuntamenti? Su quale aspetto della console vorreste avere ulteriori informazioni?



Nel frattempo, mentre mancano ormai poche ore alla mattinata di domenica 4 ottobre, in rete continuano a rincorrersi indiscrezioni legate a diversi aspetti della console, tra cui dettagli sul presunto spazio disponibile per l'utente nella memoria di PS5.