PS5 è già nelle mani degli influencer? Un indizio sembra confermarlo - Aggiornata

Sebbene Xbox Series X sia ormai giunta nelle redazioni delle testate internazionali più importanti e nelle case dei più popolari influencer, non sappiamo ancora nulla di Sony e della sua PlayStation 5. L'errore di uno YouTuber potrebbe però fornire importanti dettagli in merito alla questione.

Nel corso del video-confronto tra gli altoparlanti intelligenti Google Nest Audio, Sonos One e IKEA Symfonisk, il content creator svedese chiamato Teknikveckan si abbassa improvvisamente per svelare alle sue spalle un dispositivo la cui forma lascia ben poco spazio all'immaginazione, dal momento che sembra trattarsi proprio di una PlayStation 5 Digital Edition. In pochi minuti il personaggio è stato tempestato di domande riguardo l'apparecchio ben visibile nel video e si è limitato a dire che "forse" si tratta della console next-gen Sony. Insomma, pare che Teknikveckan l'abbia fatta grossa e che per via di un embargo non possa ancora confermare di essere in possesso della console per i vari test.

Se dovesse davvero trattarsi di PlayStation 5 possiamo quindi attenderci tante nuove informazioni nel corso dei prossimi giorni, in maniera molto simile a quanto visto di recente con Xbox Series X e i numerosi test su velocità di caricamento, sistema di raffreddamento e prestazioni.

Aggiornamento: a quanto pare si tratta di un modello di plastica che riprende la forma e i colori di PlayStation 5 che il content creator ha realizzato per avere un'anteprima di come sarà la console nel proprio salotto.