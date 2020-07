Giochi PS5: il nostro Marco Mottura ha realizzato una versione alternativa delle custodie

Il design delle custodie dei giochi PlayStation 5 non si discosta poi molto da quelle dei titoli Sony dell'attuale generazione. Questa particolare scelta non è riuscita ad accontentare proprio tutti e c'è chi ha provato ad immaginare qualcosa di più elaborato come il nostro Marco Mottura.

Il buon Mdk7, che oltre ad essere uno dei nostri redattori è anche un grafico, ha realizzato nel tempo libero una versione alternativa di queste custodie, cambiandone diversi aspetti. Nelle confezioni alternative troviamo delle forme più morbide, una custodia di colore bianco e il logo PS5 in blu. La parte alta è invece total white ed è separata dall'immagine di copertina da una morbida linea blu in semitrasparenza. Il risultato è davvero piacevole e, sebbene sia stato realizzato in poco tempo secondo le parole del suo autore, sono stati davvero in tanti ad apprezzarlo sui social network.

Chissà se Sony, a distanza di svariati mesi dal debutto della console di prossima generazione sul mercato, deciderà di accogliere alcune delle critiche e modificare l'estetica delle custodie o vorrà che il loro aspetto sia in perfetta continuità con quelle dell'attuale generazione.

Prima di lasciarvi ai tweet con le immagini di Marco Mottura, vi ricordiamo che mancano solo poche ore al nuovo reveal del DualSense con Geoff Keighley, il quale in serata ha pubblicato un breve video in cui impugna la periferica.