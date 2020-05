PS5: Mark Cerny è un genio, secondo gli sviluppatori di Quantum Error

Micah Jones, il presidente di TeamKill Media, studio di sviluppo attualmente al lavoro su Quantum Error per PS5 e PS4, si è reso protagonista di un'intervista apparsa sul numero 175 di Official PlayStation Magazine. Tra gli argomenti trattati, oltre al gioco in sviluppo, non poteva certamente mancare anche PlayStation 5.

Secondo Jones, la console next-gen di Sony è stata progettata per essere developer-friendly e facilitare il lavoro degli sviluppatori impegnati sui nuovi giochi. Il merito, secondo lui, va attribuito a quel "genio" di Mark Cerny, l'architetto del sistema che lo scorso marzo ci ha accompagnato alla scoperta delle specifiche tecniche di PS5: "Crediamo che quell'uomo sia un genio assoluto. Sembra che il sistema sia stato progettato tenendo conto degli sviluppatori. Siamo molto entusiasti della GPU Zen 2, che renderà delle cose possibili su PS5 che prima non lo erano su PS4. Inoltre, la spiegazione del Tempest Audio Engine ci ha fatto strillare come dei bimbi eccitati!".

Per quanto concerne Quantum Error, Jones ha affermato che il team sta lavorando sodo per pubblicarlo come titolo di lancio per PS5, anche se non è ancora sicuro di potercela fare: "Ci aspettiamo di lanciare Quantum Error durante durante la fase iniziale del ciclo vitale di PS5. In ogni caso, sogniamo e speriamo di pubblicarlo come gioco di lancio. Noi crediamo che se ti prefissi un obiettivo, lavorando sodo è possibile raggiungerlo".