PS5: Mark Cerny scrive a Digital Foundry spiegando il nuovo supporto a Dolby Atmos

Tra le più grandi novità dell'ultimo Firmware Beta di PlayStation 5 figura senza ombra di dubbio il supporto a Dolby Atmos, una novità di non poco conto per un sistema che fin dal suo lancio ha scelto di esaltare l'audio 3D del proprio Tempest Engine.

La nuova aggiunta ha prevedibilmente fatto sorgere qualche dubbio a tutti i cultori dell'audio di qualità, preoccupati per eventuali problemi di compatibilità dei loro giochi preferiti con la tecnologia di Dolby. Anche se qualche giorno fa, Loic Couthier, Senior Sound Designer di Sony, ha già provveduto a rassicurare gli utenti in merito alla questione (spiegando che tutti i giochi PS5 già posseggono un mix automatico in grado di funzionare in Atmos), qualche ora fa è intervenuto sulla questione anche l'architetto di PlayStation 5 Mark Cerny, che ha scritto una lettera a Digital Foundry spiegando nel dettaglio la transizione verso la nuova tecnologia audio e perché sarà indolore.

Nella sua lettera, Cerny esordisce spiegando che l'Audio 3D del Tempest Engine di PS5 e il Dolby Atmos possono essere descritti in termini di audio Ambisonico, un sorta di estensione dell'audio Stereo. L'audio Ambisonico prevede molti più canali, 36 nel caso dell'Audio 3D di PlayStation 5, alcuni dei quali provenienti dall'alto rispetto al punto d'ascolto. Questa strutturazione permette ai Designer di gestire le fonti sonore in maniera molto più precisa rispetto ad un normale stereo a due canali.

Il Tempest Engine di PlayStation 5, spiega Cerny, già prevede fonti sonore provenienti da una posizione sopraelevata rispetto al giocatore. Per questo motivo, "adesso che il Dolby Atmos 7.1.4 con i suoi 4 speaker sopraelevati è stato introdotto, non cambia davvero nulla nella strategia di rendering complessiva del Tempest di PS5, visto che i 36 canali Ambisonici includono già l'audio proveniente da tutte le direzioni, incluso da un punto più alto rispetto all'ascoltatore".

In altre parole, i giochi di PlayStation 5 supporteranno in automatico il Dolby Atmos, dal momento che posseggono già tutte le informazioni audio per farlo. Ciò, in ogni caso, non impedirà agli sviluppatori di creare delle mappature specifiche per il nuovo sistema. A tal proposito, Cerny ha affermato: "Alcuni team potrebbero non testare i loro giochi con il nuovo setup audio, ma è altrettanto vero che il supporto dovrebbe essere pressoché automatico, tutti i dati audio sono già lì in forma Ambisonica. Guardando in avanti, c'è comunque la possibilità per gli Audio Designer di migliorare l'audio adattandolo al setup 7.1.4 di Dolby".