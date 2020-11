PS5: Mark Cerny ha svelato i vantaggi dell'SSD per il game design

Nel corso dell'intervista al Washington Post, Mark Cerny ha svelato alcuni retroscena sullo sviluppo dei videogiochi e ha spiegato perché la presenza di un SSD in PlayStation 5 rende la vita degli sviluppatori molto più semplice.

Stando alle parole di Cerny, fino ad oggi i team di sviluppo hanno dovuto apportare delle modifiche più o meno importanti ai loro progetti per fare in modo che l'hardware potesse gestirli in maniera adeguata. Il pezzo grosso di Sony ha ad esempio motivato la presenza in alcuni luoghi di corridoi infiniti o lunghissimi viaggi in ascensore, il cui scopo non è altro che quello di nascondere abilmente delle schermate di caricamento altrimenti invasive e fastidiose. Con il veloce SSD personalizzato che monta ogni singola unità di PS5 tutto questo è solo un ricordo, poiché non vi sarà più alcun bisogno di plasmare il game design alla velocità della console e si avrà molta più libertà da questo punto di vista.

Ad avvalersi della velocità dell'SSD sarà anche Demon's Souls, esclusiva di lancio di PlayStation 5 di cui si è parlato nel corso dell'intervista al Washington Post. A proposito, sapevate che Demon's Souls farà largo uso delle funzionalità del DualSense? Vi ricordiamo inoltre che nelle ultime ore circola un interessante rumor secondo il quale PlayStation 5 potrebbe arrivare in anticipo in territorio europeo.