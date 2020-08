PS5, Marvel's Avenger e Spider-Man solo l'inizio: altri accordi esclusivi per Imran Khan

Con pochi giorni di anticipo rispetto alla conferma dell'esclusività di Spider-Man in Marvel's Avengers per PS4 e PS5, il noto giornalista videoludico Imran Khan aveva suggerito l'esistenza di molti accordi PS5 tra Sony e Terze Parti.

Ora, in seguito all'annuncio di Square Enix e Crystal Dynamics, Khan torna alla carica, ribadendo che il colosso videoludico ha ancora molte frecce al suo arco. Dalle pagine del forum ResetEra, quest'ultimo interagisce infatti con la community di appassionati, disseminando indizi su quella che potrebbe essere un aspetto che accompagnerà l'arrivo di PlayStation 5 sul mercato.

Imran Khan ha in particolare commentato l'annuncio legato a Marvel's Avengers presentandolo come un modo per incentivare il pubblico interessato al titolo a privilegiare l'acquisto di una console next gen Sony. Agli utenti infastiditi da questa politica, il giornalista ha suggerito di "risparmiare le energie, perché il prossimo anno sarà una maratona di fastidi". Con queste parole conferma dunque quanto in precedenza dichiarato in merito all'esistenza di molti accordi di rilievo tra Terze Parti e Sony. Su quest'ultimo aspetto, sempre su ResetEra, Khan ha concluso affermando di non potersi pronunciare sulle attività di Microsoft poiché non dispone di informazioni in merito, ma ha garantito che "Sony sta facendo molto".



Per scoprire se le anticipazioni di Khan si riveleranno corrette, non resta che attendere: possibili novità in tal senso potrebbero essere condivise giovedì sera, durante il prossimo State of Play.