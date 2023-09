PS5 Marvel's Spider-Man 2 Limited Edition disponibile ora su Amazon con spedizione gratis

Su Amazon.it nel momento in cui scriviamo è disponibile PlayStation 5 Standard Edition Marvel's Spider-Man 2 Limited Edition, edizione limitata della console realizzata per festeggiare il lancio del nuovo videogioco di Insomniac Games.

PS5 Marvel's Spider-Man 2 Limited Edition costa 659.98 euro, non si tratta di un preordine, il prodotto è disponibile e pronto per la spedizione. Amazon offre anche la spedizione standard gratis per tutti (anche per i non abbonati ad Amazon Prime) con consegna in 24/48 ore lavorative.

La confezione include una console PlayStation 5 Standard (con lettore ottico) personalizzata a tema Marvel's Spider-Man 2, un controller DualSense con texture ispirata al gioco dell'Uomo Ragno e un codice per scaricare la versione digitale di Marvel’s Spider-Man 2 Standard Edition per PS5.

Da notare come il gioco non sarà riscattabile fino al giorno del lancio, fissato per il 20 ottobre 2023: anche acquistando adesso la console dunque non sarà possibile giocare a Marvel's Spider-Man 2 in anticipo. PS5 Marvel's Spider-Man 2 Limited Edition è in vendita e pronta per la spedizione veloce su Amazon fino ad esaurimento scorte.