PS5, Marvel's Spider-Man 2 e porting PC: Jim Ryan a ruota libera sul mondo PlayStation

Mentre cresce sempre di più l'attesa per il PlayStation Showcase di maggio 2023, il CEO e presidente di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, si concede ai microfoni di Famitsu per sviscerare numerosi dettagli sul futuro del mondo PlayStation e dei suoi giochi di punta.

A tal proposito, il numero uno di SIE assicura si dice fortemente fiducioso su un lancio di successo per l'attesissimo Marvel's Spider-Man 2 di Insomniac Games: "Sono sicuro che quello di Marvel's Spider-Man 2 sarà un lancio elettrizzante, considerato anche che il primo gioco è stato un enorme successo su PS4, apprezzato da milioni di giocatori. E con il seguito sviluppato esclusivamente su PS5, gli sviluppatori non sono dovuti scendere a compromessi", afferma Ryan assicurando che Insomniac ha massimizzato i propri sforzi sul gioco per sfruttare al meglio tutte le caratteristiche della console di attuale generazione.

Spazio poi alla questione relativa ai porting su PC dei giochi targati PlayStation, che vengono solitamente pubblicati diverso tempo dopo la loro originale uscita sulle console Sony. Il presidente SIE assicura che simili conversioni continueranno ad essere realizzate in futuro, sottolineando tuttavia che "comprendiamo pienamente l'importanza di avere giochi esclusivi per PS5" e dunque pubblicare giochi di punta sulla console ammiraglia resterà sempre la priorità per Sony. Il distacco temporale tra le uscite su PlayStation prima e su PC poi continuerà dunque ad esserci: "Spesso ho l'opportunità di chiedere ai fan le loro opinioni, e quando chiedo loro a proposito del distacco temporale tra le uscite PlayStation e PC, mi rispondono che pubblicare la versione PC di un gioco due o tre anni dopo il evbutto su PlayStation è per loro una tempistica accettabile", afferma Ryan.

Nel frattempo la durata del PlayStation Showcase di maggio 2023 sarà di poco superiore ad un'ora, quanto basta dunque per rivelare nuove sorprese. E chissà che non ci scappi l'annuncio di un nuovo porting su PC.