PS5 e Marvel: in sviluppo un nuovo titolo multiplayer? Spheshal Nick lancia il rumor

PlayStation sembra ormai essere divenuta la casa dei videogiochi Marvel, considerato lo sviluppo in esclusiva PS5 di di Marvel's Spider-Man 2 e Marvel's Wolverine per mano di Insomniac Games. Il tutto senza dimenticare l'uscita ad ottobre 2021 di Marvel's Guardians of the Galaxy, titolo multipiattaforma firmato Eidos Montreal.

Ma sembra che i celebri supereroi non abbiano ancora finito con la console next-gen di Sony, e potrebbero fare un'ulteriore comparsa anche attraverso un nuovo gioco incentrato sul multiplayer sulla scia di Marvel's Avengers. A lanciare il rumor è Nick Baker, noto anche come Spheshal Nick e co-fondatore del portale XboxEra. Nel corso dell'ultima edizione del suo podcast, a partire dal minuto 1:06:44, Baker rivela che Sony avrebbe avviato lo sviluppo di un gioco multiplayer basato sui celebri eroi in calzamaglia, previsto in esclusiva PS5. Non ci sono tuttavia maggiori dettagli riguardo l'esatta natura del progetto e quali personaggi sarebbero coinvolti.

Spheshal Nick prosegue con le ipotesi aggiungendo che il team dietro lo sviluppo del progetto sarebbe ancora una volta Insomniac. Lo stesso insider sottolinea comunque che quest'ultimo punto è frutto di speculazioni portate avanti con le sue fonti e non ci sono informazioni concrete in tal senso. Con Marvel's Spider-Man 2 e Wolverine in esclusiva PS5, Insomniac è indubbiamente molto impegnata in questo periodo: non resta che scoprire in futuro se davvero sono al lavoro anche su questo terzo progetto. Per restare in tema, eccovi infine dettagli sulla storia di Spider-Man in Marvel's Avengers.