PS5: marzo è stato il miglior mese in Europa per la console next-gen Sony

Proprio nel mentre Returnal si appresta ad arricchire il parco titoli di PlayStation 5, ecco giungere la notizia di un mese record per la console next-gen Sony. Stando ai dati recentemente diffusi da GamesIndustry.biz, marzo è stato il mese di maggiore successo per PS5 nel territorio europeo sin da quando è stata lanciata sul mercato.

Al netto dei noti problemi di produzione che continuano e continueranno ad inficiare le performance di PlayStation 5 nei prossimi mesi, la nuova console casalinga targata Sony non ha mai venduto tanto nel Vecchio Continente, soprattutto in Italia, Francia e Spagna dove sono stati registrati numeri record lo scorso mese. Marzo è insomma stato il miglior mese in assoluto per PS5, ad esclusione di quello di lancio. Sintomo che la voglia di next-gen è forte tra i giocatori, e che un quantitativo di scorte in grado di soddisfare la domanda dei clienti avrebbe potuto portare i numeri di PS5 (ma anche di Xbox Series X|S) ancora più in alto.

Durante il mese di marzo sono state vendute in tutto 554.504 console (comprese le console retrò e Oculus Quest 2) in Europa ed Australia, di cui la maggior parte sono state delle PS5. Nintendo Switch si piazza in seconda posizione, mentre Xbox Series X|S chiudono il podio. La cifra totale delle vendite hardware è del 17% maggiore rispetto a quella emersa lo scorso anno, nonostante in quel periodo uscì un titolo come Animal Crossing New Horizons capace di dare un boost significativo alle vendite di Switch.

Il report ci svela infine che sono stati 12.6 milioni i giochi venduti in EMEAA (Europa, Medio Oriente, Africa e alcune parti dell'Asia e dell'Australia) a marzo, per quanto vada segnalato che Switch non rende pubblici i numeri degli acquisti effettuati tramite l'eShop.

Sony ci ha recentemente aggiornati sulle performance della sua nuova console, confermando che PS5 ha raggiunto 7.8 milioni di unità distribuite, con la console che sta procedendo ad un ritmo persino superiore rispetto ad una console di successo come PS4.