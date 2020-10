PS5 e Media Remote: Sony illustra le funzionalità e i servizi accessibili

Con un interessante approfondimento pubblicato sulle pagine del PlayStation Blog, Phil Rosenberg di Sony descrive le funzionalità del Media Remote di PS5 e i servizi accessibili con l'accessorio in uscita a novembre, giusto in tempo per il lancio della console nextgen.

L'Head of Global Partner Development and Relations di SIE mostra l'immagine definitiva del Media Remote per confermare la presenza, sul telecomando, di diversi pulsanti per l'accesso istantaneo alle applicazioni di PS5 per servizi in abbonamento e canali multimediali come Apple TV, Disney+, Netflix, Spotify, Twitch e YouTube.

Ciascuno di questi servizi potrà essere richiamato a schermo dalla recentemente svelata interfaccia di PS5 accedendo alla sezione Media: al suo interno, troveranno spazio anche le app di Amazon Prime Video, MyCanal, Hulu, Peacock e altro, in base alla lingua e alla regione di appartenenza.

Il Media Remote di PlayStation 5 comprenderà anche un pulsante per passare velocemente dalla schermata Giochi a Media e viceversa, oltre a tutti i tasti funzione per navigare nella dashboard della console nextgen, nelle diverse sezioni del Control Center e nei menù delle singole app. Nella suite di funzionalità del telecomando, non mancherà poi l'opzione per modificare il volume della TV, ma solo per i modelli compatibili.