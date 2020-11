PS5: Mediaworld annuncia l'arrivo di nuove scorte il 19 novembre

Con un messaggio pubblicato sul sito eCommerce, Mediaworld ha annunciato che nuove scorte di PlayStation 5 sono in arrivo e saranno disponibili dal 19 novembre esclusivamente online.

"Altre console PS5 saranno disponibili solo online il giorno del lancio, il 19 novembre. Non ci saranno quantità disponibili per l’acquisto direttamente in negozio. Continuate a seguirci online per ulteriori aggiornamenti."

Mediaworld si adegua quindi alla scelta di Sony di non vendere PlayStation 5 nei negozi, così da evitare code e assembramenti, fortemente sconsigliati in questo periodo di emergenza sanitaria. Il retailer venderà le PS5 esclusivamente online mentre chi ha prenotato la console potrà andare a ritirarla in negozio secondo le disposizioni dei singoli punti vendita, che vi consigliamo di contattare per ulteriori chiarimenti in merito.

Anche Unieuro ed Euronics hanno confermato l'arrivo di ulteriori scorte per il 19 novembre, anche in questo caso si parla esclusivamente di vendita online, le PS5 non saranno disponibili nei negozi al day one, proprio per scoraggiare situazioni potenzialmente pericolose per la salute di tutti.

PlayStation 5 uscirà in Nord America il 12 novembre e arriverà in Europa la settimana successivi, giochi e accessori saranno disponibili nel nostro continente in contemporanea con il lancio negli USA.