PS5, MediaWorld annuncia: nuove console in vendita il 25 settembre

PlayStation 5 sta letteralmente andando a ruba, al punto che è diventata una vera impresa riuscirla a trovare online e presso i principali rivenditori nazionali. Su Amazon Italia è indisponibile, mentre GameStop non è in grado di garantire la consegna entro Natale. Anche voi state riscontrando delle difficoltà? Abbiamo una buona notizia!

Con una mail inviata ai propri clienti, MediaWorld ha fatto sapere che nella mattinata di domani 25 settembre metterà a disposizione per il preordine altre quantità di PlayStation 5! Purtroppo la nota catena non ha specificato né l'orario, né l'esatto quantitativo di console base e Digital Edition che renderà disponibili, per cui vi consigliamo di monitorare attentamente la situazione fin dalle prime ore del mattino, dirigendovi sull'homepage di MediaWorld e/o sulla pagina dedicata a PlayStation 5. Viene inoltre specificato che il riassortimento avverrà solamente online e che sarà possibile prenotare un massimo di due console PS5 per cliente.

I frutti dell'intervento di Sony - che aveva promesso di inviare nuove PlayStation 5 ai negozi dopo il caos dei primi giorni - si stanno cominciando a vedere. È evidente che i giocatori hanno davvero fame di next-gen, come dimostrano anche le difficoltà riscontrate da Microsoft con Xbox Series X.