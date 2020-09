PS5: anche Mediaworld apre i preordini, consegna garantita entro il 20 novembre

Come promesso, i preordini di PlayStation 5 sono aperti dal 17 settembre presso alcuni rivenditori selezionati, tra questi troviamo anche la catena Mediaworld, che ha iniziato ad accettare preorder sul sito e da oggi anche nei negozi.

PS5 Digital Edition costa 399.99 euro mentre PlayStation 5 ha un prezzo di 499.99 euro, in entrambi i casi la consegna è prevista entro venerdì 20 con spedizione standard gratis per gli ordini online o ritiro gratuito in negozio. Entrambe le console risultano disponibili nel momento in cui scriviamo, Mediaworld avverte però che "Le quantità di PlayStation 5 acquistabili in preorder sono limitate a 2 pezzi per cliente."

Al momento non è possibile prenotare gli accessori (tra cui il DualSense, le Cuffie Pulse 3D, lo stand di ricarica per il controller e il telecomando) e i giochi, maggiori dettagli in merito verranno presumibilmente diffusi nelle prossime ore. Se siete interessati all'acquisto della console Sony affrettatevi ad effettuare il preordine perchè le scorte disponibili sembrano essere limitate e alcune catene hanno già registrato il sold-out per quanto riguarda le unità da consegnare al day one, fissato per il 19 novembre in Europa. Potete procedere con il preorder dal sito di Mediaworld tramite il link che trovate in calce alla notizia oppure nel punto vendita a voi più vicino.