PS5: Mediaworld sta cancellando i preordini effettuati il 6 novembre

Il 6 novembre vi abbiamo segnalato la disponibilità di nuove scorte di PlayStation 5 da Mediaworld, molti di voi hanno provveduto ad ordinare la console ma purtroppo gli ordini in questione sono stati annullati dal rivenditore nella tarda serata del venerdì.

Come riportano molti di voi nel topic dei commenti sul nostro forum e come accaduto anche personalmente ad alcuni membri della redazione, Mediaworld ha cancellato tutti i preordini di PS5 effettuati il 6 novembre, a quanto pare la disponibilità di nuove console era solamente frutto di un bug del sito di eCommerce e la pagina utilizzata per completare l'ordine riportava indicazioni datate e non più valide.

Nonostante questo gli ordini sono andati a buon fine, tuttavia il servizio clienti ha contattato gli acquirenti confermando la cancellazione del preordine di PS5 e il rimborso della cifra pagata, la quale verrà riaccreditata nel giro di pochissimi giorni.

La situazione resta dunque invariata rispetto ai giorni scorsi, non ci sono nuove PS5 e disponibili e come confermato da Sony PlayStation 5 non verrà venduta nei negozi al lancio, chi ha un preordine valido potrà ovviamente ritirarla dal proprio rivenditore o riceverla a domicilio, a seconda delle modalità scelte dai singoli punti vendita in base alle disposizioni sanitarie delle varie regioni.