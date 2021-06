PS5 Mediaworld: console disponibile dalle 15:00, in vendita solo online il 22 giugno

Questa mattina Mediaworld ha messo in vendita Xbox Series X, oggi pomeriggio invece è la volta di PlayStation 5, come promesso nell'annuncio pubblicato dalla catena a inizio settimana sui propri canali social.

Sul sito games.mediaworld.it partirà presto la coda per l'acquisto della console, le vendite (esclusivamente online) inizieranno alle 15:00 e riguarderanno solamente il modello PlayStation 5 Digital Edition, ovvero la versione priva del lettore ottico. Domani Mediaworld metterà in vendita il bundle PS5 + Ratchet & Clank Rift Apart mentre giovedì 24 giugno sarà la volta di PlayStation 5 Standard Edition, in tutti i casi l'orario di inizio delle vendite è fissato per le ore 15:00, vi conviene però collegarvi qualche minuto prima per essere sicuri di entrare in coda.



Mediaworld si prepara al restock di PlayStation 5 dopo molti mesi di scorte ridotte al lumicino, si tratta quindi di una buona occasione per acquistare la console Sony, il consiglio è sempre quello di tenere pronti gli estremi per il pagamento ed essere rapidi nell'effettuare il login e compilare il modulo d'ordine. La catena mette a disposizione tre slot per cercare di accontentare il maggior numero di clienti, ricordatevi che se non riuscite ad acquistare PS5 nella giornata di oggi potete sempre riprovare nel pomeriggio di mercoledì 23 e giovedì 24 giugno.