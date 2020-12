PS5 da Mediaworld, la console non tornerà disponibile a breve?

Nella giornata di ieri vi abbiamo segnalato la nuova presenza di PS5 nel database di Mediaworld, cosa che farebbe pensare ad un possibile riassortimento delle scorte entro breve tempo, a quanto pare però la situazione potrebbe essere diversa.

Il nostro Gabriele Laurino ci informa di aver ricevuto da Mediaworld che lo avvisa del fatto che il prodotto non sarà disponibile per l'acquisto nel prossimo futuro e dunque la richiesta di notifica verrà rimossa.

"Gentile Cliente, grazie per aver utilizzato il nostro servizio Avvisami. Ti informiamo che il prodotto SONY PlayStation 5 non sarà disponibile per l'acquisto nel prossimo futuro. Ti ricordiamo che la presente richiesta di Avvisami verrà cancellata dal nostro database e ti invitiamo ad accedere direttamente al nostro sito per scegliere un altro articolo."

Questo è quanto riportato nel testo della mail ricevuta, la cancellazione dell'alert potrebbe essere legata al fatto che i codici prodotto sono cambiati, di fatto le vecchie pagine preordine non esistono più sul sito di Mediaworld e l'unica pagina di riferimento per PS5 al momento non presenta la possibilità di ricevere l'alert di notifica ma permette solo di aggiungere la console alla lista dei desideri.

La situazione non è chiara, fateci sapere se anche voi avete ricevuto lo stesso avviso in queste ore oppure no, aspettiamo le vostre testimonianze.