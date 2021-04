PS5 Mediaworld: la console è in vendita ora, fate in fretta

A sorpresa, PlayStation 5 Standard Edition è disponibile sul sito di Mediaworld in pronta consegna, con consegna prevista entro lunedì 3 maggio. Non sappiamo quante console siano disponibili, fate in fretta!

Nel momento in cui scriviamo è possibile mettere la console nel carrello e procedere con l'acquisto ma al momento del checkout il sito va in crash, come riportato anche da alcuni utenti su Twitter, probabilmente a causa dell'alto numero di richieste pervenute ai server del sito di eCommerce nel giro di pochi minuti. Vi lasciamo comunque di seguito il link (non tracciato, non riceviamo commissioni) per l'acquisto: Compra PS5 da Mediaworld.

C'è da dire che effettuando la ricerca dalla home page del sito di Mediaworld non è possibile trovare PS5 o PS5 Digital Edition, il link in questione potrebbe dunque essere scaduto e per questo restituisce un messaggio di errore al momento di completare la transazione. E' già successo in passato e gli ordini ricevuti tramite pagine non valide sono stati annullati, non ci resta dunque che attendere per capire come si evolverà la situazione.

Siete riusciti a comprare PlayStation 5 Standard Edition da Mediaworld il 23 aprile? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti, aspettiamo le vostre testimonianze e segnalazioni.