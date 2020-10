PS5 da Mediaworld: preordina i giochi e ottieni una doppia valutazione sul tuo usato

Nuova offerta da Mediaworld sui preordini dei giochi per PlayStation 5: prenotando i titoli in arrivo sulla nuova console Sony riceverete una doppia valutazione sul vostro usato, sicuramente un buon incentivo per passare alla next-gen.

La promozione è valida su una serie di giochi come Demon's Souls, Call of Duty Black Ops Cold War, Marvel's Spider-Man Miles Morales (Standard e Ultimate Edition), NBA 2K21, Sackboy A Big Adventure, Assassin's Creed Valhalla e Destruction All-Stars.

Sul sito di Mediaworld trovate l'elenco dei giochi usati validi per ottenere la doppia valutazione, sono inclusi giochi per PS4, Xbox One e Nintendo Switch, tra i tanti citiamo Assassin's Creed Odyssey e Origins, Anthem, Battlefield 1, Bloodborne, Call of Duty Black Ops 4, Destiny 2, Death Stranding, Devil May Cry 5, Ghost of Tsushima, God of War, GTA V, LEGO Jurassic World, NBA 2K20 e PES 2020, solamente per citarne alcuni.

La lista più recente è aggiornata a inizio giugno, dunque vi consigliamo in ogni caso di recarvi presso il punto vendita a voi più vicino per ottenere ulteriori informazioni e un elenco aggiornato, le valutazioni sono a discrezione dei singoli negozi, tutti i giochi devono essere completi e funzionanti, senza segni di usura evidenti su supporti fisici, confezioni e manuali.