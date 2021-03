PS5 da Mediaworld: sito preso d'assalto, arriva un minigioco per divertirsi in coda

PS5 è tornata disponibile da Mediaworld nelle scorse ore e anche nelle primissime ore del mattino di oggi, il sito del rivenditore è stato ovviamente preso d'assalto da migliaia di persone interessate all'acquisto della console, mettendo in moto l'ormai classico sistema della coda virtuale.

Fino a qui niente di strano, la novità risiede in un simpatico minigioco proposto da Mediaworld per ingannare il tempo durante la fila, un semplice gioco di piattaforme 2D a scorrimento nel quale il giocatore dovrà collezionare il maggio numero di simboli con il logo della catena per guadagnare punti, evitando al tempo stesso le finestre di Windows con un messaggio di errore.

Niente di troppo elaborato ovviamente, semplicemente un passatempo per rendere meno lunga l'attesa per entrare sul sito. Giocando non si perderà il proprio posto in coda, potete quindi divertirvi per qualche minuto senza ulteriori preoccupazioni.

Nel momento in cui scriviamo le console sono terminate, PS5 e PS5 Digital non sono più disponibili sul sito di Mediaworld e bisognerà attendere un nuovo restock per poter sperare di riuscire ad acquistare la nuova (e ambitissima) console next-gen del colosso giapponese.

Lo sapevate? Secondo un rumor Sony sta pensando di rendere PlayStation 5 compatibile con i giochi PS3, PS2 e PS1.