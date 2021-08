PS5 da Mediaworld: nuovi stock la prossima settimana, date e orario di vendita

Con un post pubblicato sui propri canali social, Mediaworld ha annunciato l'arrivo di nuove scorte di PlayStation 5 e PlayStation 5 Digital Edition, in vendita esclusivamente online la prossima settimana, ecco le date da segnare sul calendario.

Le vacanze al mare sono finite? Non temere, perché presto potrai tornare a immergerti nelle emozioni di PS5 digital e standard, nuovamente disponibili sul sito https://games.mediaworld.it/ rispettivamente dal 25 e 26 agosto, sempre intorno alle 15:00! Ricordati che, se vuoi acquistare rapidamente, devi essere già registrato al nostro sito, avere una carta di credito o un account PayPal attivi e aver inserito tutti i tuoi dati correttamente.

Ricapitolando quindi PS5 Digital (399 euro) sarà in vendita il 25 agosto alle 15:00 mentre PS5 Standard (499 euro) verrà commercializzata il giorno successivo, il 26 agosto sempre intorno alla stessa ora. Il sito di riferimento è games.mediaworld.it, sarà possibile pagare con carta di credito e PayPal, ogni cliente potrà ordinare al massimo un solo pezzo, ordini multipli verranno cancellati dal sistema.

Si tratta di una bella occasione per poter acquistare la PlayStation 5 prima della ripresa delle attività di settembre, con la speranza che in autunno le scorte a disposizione dei rivenditori possano aumentare anche in vista della stagione natalizia.