PS5: Mediaworld e Unieuro riaprono i preordini, nuove scorte disponibili

Come promesso, a sorpresa, Unieuro e Mediaworld hanno riaperto i preordini di PlayStation 5, nuove scorte sono ora disponibili ma non sappiamo la quantità di pezzi a disposizione, dunque se siete interessati affrettatevi ad effettuare il preorder prima di un nuovo sold-out.

Dalla mattinata di venerdì 25 settembre entrambe le catene permettono di preordinare PlayStation 5 a 499.99 euro e PS5 Digital Edition a 399.99 euro, oltre al Controller DualSense al prezzo di 69.99 euro, gli altri accessori come il Telecomando, la Telecamera HD e la Basetta di Ricarica non sono invece disponibili. Nel momento in cui scriviamo i siti risultano in aggiornamento, l'esatto orario di riapertura dei preorder on è stato comunicato, tenete d'occhio quindi i link qui sotto.

PS5 Preordini

Ribadiamo che il nuovo stock potrebbe restare disponibile solamente per pochi minuti, la notizia della riapertura dei preorder PS5 ha generato un notevole buzz sui social, i clienti interessati sono molti, se siete interessati non fatevi sfuggire questa seconda occasione. Mediaworld permette di prenotare al massimo due console per ogni ordine mentre Unieuro non segnala eventuali limitazioni ma è probabile che non sia possibile prenotare più di un pezzo per ogni transazione.

Fateci sapere nei commenti se siete riusciti a prenotare PlayStation 5 o PS5 Digital, vi consigliamo anche provare a recarvi nei punti vendita fisici per capire come vengono gestite le prenotazioni dai singoli negozi delle due catene.