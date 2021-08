PS5 da Mediaworld: vendita delle Digital Edition sospesa per problemi tecnici

Come largamente anticipato nei giorni scorsi, a partire dalle ore 15:00 di oggi 25 agosto avrebbe dovuto svolgersi la vendita di nuove scorte di PS5 Digital Edition sul sito di MediWorld. Qualcosa, tuttavia, è andato storto...

Con un messaggio affidato ai propri canali social, la notata catena di rivenditori ha annunciato di aver annullato la vendita delle PS5 Digital Edition prevista quest'oggi. Il motivo? Alcuni problemi tecnici non meglio specificati. Le scorte del modello più economico di PlayStation 5 torneranno in vendita prossimamente, in una data che verrà comunicata "presto".

Non sono invece cambiati i programmi per la giornata di domani: MediaWorld ha comunicato che la vendita dei modelli PS5 Standard si svolgerà regolarmente a partire dalle 15:00 del 26 agosto sul sito games.mediaworld.it, dove è richiesta la registrazione. Vi consigliamo di effettuarla subito, così arriverete preparati all'appuntamento. Tenete inoltre presente che è necessario avere una carta di credito oppure un account PayPal attivi e aver inserito tutti i dati correttamente. Verificate le impostazioni in anticipo, le console potrebbero andare a ruba rapidamente e di conseguenza potreste avere poco tempo a disposizione per queste operazioni. Buona fortuna!