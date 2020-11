PS5: nei menu di sistema potremo scegliere il livello di difficoltà predefinito e non solo

Nel corso delle ultime ore sono stati pubblicati online i dettagli riguardanti un'altra particolare caratteristica di PlayStation 5 che semplificherà ulteriormente l'esperienza dei videogiocatori.

Parliamo di Game Presets, ovvero una funzionalità grazie alla quale gli utenti potranno selezionare direttamente nel menu delle impostazioni della console next-gen Sony una serie di opzioni che andranno automaticamente ad applicarsi a tutti i giochi che la supportano. Visitando l'apposito menu all'interno delle impostazioni, si può ad esempio decidere il livello di difficoltà da selezionare in automatico, quali sono le preferenze per quello che riguarda l'audio e i sottotitoli e quali sono le impostazioni preferite per i giochi con telecamera in prima o terza persona. Insomma, spendendo qualche minuto in questa schermata renderete l'avvio dei prossimi giochi ancora più rapido, poiché non dovrete perdere nemmeno un istante nella personalizzazione delle impostazioni e potrete immediatamente iniziare a giocare.

