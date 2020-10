PS5 messa a nudo: il teardown della console conferma le cover personalizzabili?

Grazie all'atteso video teardown di PS5 con la console messa a nudo dai progettisti di Sony, trovano ulteriore conferma le anticipazioni dei mesi scorsi sulla volontà del colosso tecnologico giapponese di offrire ai fan l'opportunità di utilizzare delle cover personalizzabili.

Oltre al focus su metallo liquido e ventola di PS5, il filmato confezionato dall'azienda nipponica con il contributo del progettista Yasuhiro Ootori ha permesso ai futuri acquirenti della nuova ammiraglia di casa Sony di scoprire i passaggi da adottare per sganciare i due pannelli in plastica che racchiudono il corpo centrale della console nextgen. In calce alla notizia trovate il video dove viene illustrato questo specifico passaggio.

Stando a quanto mostrato da Ootori, basterà infatti sollevare l'angolo posteriore dei due pannelli (applicando una leggera forza sulla scocca in plastica) per farli scorrere attraverso le clip delle cover rimovibili di PS5 osservate per la prima volta nelle foto leak circolate in rete a fine luglio.

Pur senza entrare nei dettagli delle cover customizzabili, il video teardown concretizza le parole pronunciate a giugno Matt MacLaurin, Vice Presidente della sezione User Experience Design di Sony, sulla volontà della compagnia giapponese di proporre sul mercato PS5 con aspetto personalizzato. Nel momento in cui scriviamo, però, non è ancora chiaro se sarà la stessa Sony a lanciare dei bundle con pannelli customizzati di PlayStation 5 o se, al contrario, starà alle aziende terze creare delle personalizzazioni con design e serigrafie speciali per le cover rimovibili di PS5.