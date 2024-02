PS5 quasi a metà del ciclo vita: Sony prevede vendite hardware e software in calo

Sony ha appena annunciato di aver distribuito 54.8 milioni di PS5, la casa giapponese nel frattempo guarda al futuro fissando gli obiettivi per il prossimo anno fiscale, che inizierà il primo aprile 2024 e terminerà il 31 marzo 2025.

Per il periodo indicato, Sony si aspetta un "graduale declino" delle vendite hardware di PS5 e calo delle vendite software, dovuto anche al fatto che non ci sono in programma lanci di nuovi giochi di grandi franchise già noti nel corso dell'anno fiscale, questo vuol dire che dal primo aprile 2024 al 31 marzo 2025 non usciranno altri titoli di serie già note come Marvel's Spider-Man, God of War o The Last of Us. Sony ha in programma numerosi "grandi progetti" per il prossimo anno fiscale, affidandosi dunque a nuove IP. Questo porterà inevitabilmente ad un calo dei profitti derivanti dalle vendite software e avrà un sicuro impatto sulle vendite dei giochi first party. Tuttavia ci aspetta una "graduale espansione" dai profitti e dalle vendite dei giochi terze parti, così come degli incassi provenienti dai servizi.

Il CFO di Sony sottolinea poi come PS5 si stia avvicinando verso la seconda metà del suo ciclo vitale, Sony proverà a mantenere la base installata ed espanderla, consapevoli in ogni caso che il mercato sta vivendo una fase molto delicata. Nessun accenno invece al possibile arrivo di nuovi hardware come la tanto rumoreggiata PS5 PRO, in uscita alla fine del 2024 secondo alcuni rumor.