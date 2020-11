PS5 metterà l'audio al centro dell'esperienza dei giocatori, parla Mark Cerny

Intervistato dal Washington Post a pochi giorni dal lancio di PlayStation 5, Mark Cerny ha parlato non solo delle potenzialità dell'SSD di PS5 ma anche del comparto audio e del lavoro svolto per mettere quest'ultimo "al centro dell'esperienza dei videogiocatori."

Nella lunga intervista (potete leggerla interamente cliccando sul link in fonte qui sotto), Cerny ribadisce di essere stato molto attento alle esigenze degli sviluppatori e di aver lavorato sodo su vari aspetti della console dopo aver ascoltato i feedback degli studi interni di Sony. Tra questi rientra anche il comparto audio, con lo stesso Cerny che ha investito molto tempo sulla creazione del Tempest Engine, motore proprietario che "cambierà il modo di approcciarsi all'audio nei videogiochi", punto sul quale il progettista ha insistito molto.

"Un videogioco non è solo grafica, eppure designer, artisti e programmatori sfruttano la maggior parte delle risorse di un moderno hardware mentre i ragazzi dell'audio spesso faticano a far capire il proprio punto di vista. L'audio non è un aspetto secondario per un videogioco, anzi, io penso che sia al centro dell'esperienza con i moderni videogiochi."

Dopo aver visitato vari studi (in uno dei quali addirittura non era presente nessun esperto audio, su 120 dipendenti) Mark si è messo al lavoro sul comparto audio di PlayStation 5 insieme a tecnici specializzati da ogni parte del mondo con l'obiettivo di valorizzare i suoni 3D. La speranza, per il Lead Architect di PS5, è che il ruolo del tecnico audio e ingegnere del suono possa diventare sempre più importante nel mondo dei videogiochi.

Due i punti focali sui quali Mark Cerny si è concentrato durante l'elaborazione del Tempest Engine, con il motore audio che renderà più semplice notare la presenza di un dato elemento all'interno del mondo di gioco e renderà più chiara la posizione di oggetti/soggetti, migliorando di fatto l'audio nello spazio e la percezione dei suoni nei videogiochi.

Per sfruttare la tecnologia Tempest 3D Audio Tech di PS5 sarà necessario dotarsi delle cuffie 3D Pulse, almeno inizialmente, in seguito Sony renderà disponibile questa tecnologia anche tramite gli speaker della TV e le soundbar esterne.