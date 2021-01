PS5 è il miglior lancio di sempre per una console, parola di Jim Ryan

Jim Ryan è apparso brevemente in video al termine della conferenza Sony al CES 2021, nonostante lo show non fosse legato direttamente al mondo dei videogiochi, non è mancato un piccolo spazio dedicato al mondo PlayStation con focus su PS5.

Al CES abbiamo scoperto le finestre di lancio dei nuovi giochi PS5 come Little Devil Inside, Kena Bridge of Spirits, Stray, Ghostwire Tokyo, Project Athia, Pragmata, Ratchet & Clank Rift Apart e Horizon Forbidden West, inoltre lo stesso Ryan ha chiuso la conferenza affermando che PS5 ha registrato "il più grande lancio di sempre per una console" parlando chiaramente di "biggest console launch of all time."

Alla fine dello scorso anno lo Ryan aveva parlato del "miglior lancio PlayStation di tutti i tempi" ma a quanto pare il successo di PlayStation 5 è ancora più travolgente, diventando di fatto la console con il miglior debutto di sempre nella storia. Anche in questo caso non sono stati forniti numeri legati ai dati di vendita e dunque non abbiamo cifre da analizzare, secondo gli analisti tuttavia Sony ha distribuito 3.4 milioni di PS5 nel primo mese.

Per il 2021 la compagnia intensificherà la distribuzione per fare in modo di rifornire con regolarità i punti vendita online e si spera anche i negozi fisici, nuove scorte di PS5 dovrebbero essere disponibili già a gennaio in Asia e parte dell'Europa.