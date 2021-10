PS5 ha di gran lunga la miglior lineup di giochi nella storia di Sony: parla Jim Ryan

Nel corso di una lunga intervista pubblicata da GamesIndustry.biz, Jim Ryan ha parlato del futuro di PS5 e di come spera che possa diventare la console più amata di sempre. Ma come raggiungere un obiettivo così ambizioso? Con i videogiochi, naturalmente.

Ciò che più è importante per il marchio PlayStation e per il successo di PS5 rimangono i videogiochi e le esclusive che la piattaforma ha accolto in questi mesi e continuerà a ricevere in futuro. Jim Ryan si è detto particolarmente entusiasta dei prodotti che hanno accompagnato la console next-gen in questo suo primo anno di vita, e confessa di essere ancora più elettrizzato pensando a tutti gli altri prodotti che arriveranno nei prossimi mesi ed anni.

"Si tratta, prima di tutto, di giochi. Si torna sempre a questo. L'ho detto all'epoca, e lo confermo, la lineup di lancio è stata la migliore che avessimo mai avuto, e direi anche probabilmente la migliore che qualsiasi console abbia mai avuto al momento del lancio. Penso al lavoro che abbiamo fatto da allora con Returnal e Ratchet & Clank Rift Apart, ed anche MLB: The Show negli Stati Uniti, che è un bel gioco. E la pipeline che abbiamo in arrivo è semplicemente fantastica. È di gran lunga la più grande che abbiamo mai avuto per una qualsiasi delle nostre console e non vedo l'ora di assistere all'uscita di questi giochi uno dopo l'altro. Horizon, God of War, GT7... Penso che sia in definitiva ciò che ci definisce".

Ryan ha inoltre espresso parole di elogio nei confronti di Insomniac Games, definendo Ratchet & Clank Rift Apart il suo titolo preferito tra quelli pubblicati di recente su PlayStation 5: "Lo guardi e dici 'wow, non potresti farlo su nessun'altra console'. È un gioco bellissimo ed è fantastico avere Insomniac come parte della nostra famiglia".