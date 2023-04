PS5 miglior prezzo: il bundle con God of War Ragnarok è super scontato per Pasqua

In occasione delle festività pasquali, PlayStation 5 riceve un corposo sconto: per un periodo di tempo limitato, alcuni rivenditori stanno vendendo la console in bundle con God of War Ragnarok a prezzo ridotto, online e nei negozi fisici.

Da GameStop PlayStation 5 Standard Edition + God of War Ragnarok (Digitale) costa 569.98 euro fino al 16 aprile e in ogni caso fino ad esaurimento delle scorte disponibili. Promo valida online e in negozio a seconda delle disponibilità dei singoli punti vendita.

Da Unieuro lo stesso bundle costa 569.90 euro invece di 619.90 euro con spedizione gratis e la possibilità di pagare in tre rate con Klarna o PayPal.

Se invece preferite comprare su Amazon trovate PS5 con God of War Ragnarok a 569.90 euro, anche in questo caso la console è disponibile in magazzino e pronta per la spedizione, con consegna rapida gratuita se siete abbonati ad Amazon Prime. La consegna è in tutti i casi prevista entro questa settimana.

Infine, super offerta eBay: PS5 con God of War Ragnarok a 529 euro, ad oggi il prezzo più basso in assoluto per il bundle che include PlayStation 5 Standard Edition con lettore ottico e un codice per scaricare God of War Ragnarok in formato digitale da PlayStation Store. Niente male, vero?