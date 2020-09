PS5 al miglior prezzo, ci sono offerte per risparmiare al lancio?

In queste ore i principali rivenditori italiani stanno aprendo i preordini di PlayStation 5: nel momento in cui scriviamo è possibile prenotare la console da Mediaworld, Euronics, GameStop, presto anche su Amazon. Ma esistono offerte per risparmiare?

Attualmente l'unica soluzione sembra essere quella offerta da GameStop, dove è possibile risparmiare qualcosa portando indietro le proprie console e giochi usati, questa estate la catena ha supervalutato PS4 e Xbox One offrendo numerosi incentivi per passare a PS5 (e Xbox Series X) risparmiando, avete tempo fino al 21 settembre per approfittarne.



Aldilà di questo, al momento non ci sono altre offerte al lancio. Ad oggi è possibile solamente prenotare la console al prezzo suggerito da Sony: 499.99 euro per il modello Standard e 399.99 euro per la Digital Edition. Nulla esclude che più avanti i rivenditori possano applicare sconti o tagli di prezzo temporanei per invogliare i consumatori all'acquisto. Di seguito i link per acquistare PS5 in Italia:

Presto anche Amazon.it aprirà i preordini di PlayStation 5, anche in questo caso però non sembrano previste offerte lancio. Avete già prenotato PlayStation 5? Fateci sapere se siete riusciti a preordinare la nuova console Sony.