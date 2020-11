PS5 migliora la capacità di scaricare e installare i giochi?

PlayStation 5 sta arrivando anche in Europa e continua il nostro viaggio alla scoperta delle funzionalità della console next-gen di Sony, questa volta con focus su download e installazione dei giochi.

Esattamente come accade con i giochi PS4 anche su PlayStation 5 i giochi possono offrire una installazione personalizzata per permettere di scegliere quale parte installare prima, decidendo ad esempio di iniziare prima l'installazione della campagna o del multiplayer di un determinato prodotto, in base alle proprie esigenze. E' anche possibile (nei giochi supportati) rimuovere modalità o contenuti che non ci servono più per liberare spazio su SSD.

Sony inoltre fa sapere che "il download e l’installazione degli aggiornamenti dei software di gioco sulla console PS5 dovrebbero funzionare più rapidamente rispetto alla console PS4, poiché le dimensioni dei dati degli aggiornamenti e delle patch vengono gestite in modo più efficace."

Tramite la PlayStation App per smartphone e tablet sarà infine possibile gestire la memoria di PS5 da remoto in caso di mancanza di spazio quando si ha un gioco in coda per il download sulla console. Per saperne di più sul nuovo hardware di Sony vi rimandiamo alla recensione di PlayStation 5 e al nostro approfondimento dedicato ai giochi di lancio PS5, ricordandovi che la console sarà disponibile in Europa dal 19 novembre.