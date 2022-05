PS5 i migliori controller da comprare per la console Sony

Sebbene sia trascorso ormai un anno e mezzo dal lancio di PlayStation 5 sul mercato, non sono moltissime le periferiche compatibili con la console Sony, ma quali sono i migliori controller PS5 da comprare assolutamente?

DualSense Wireless Controller

Prezzo consigliato: 74,99 euro su Amazon

Colori: Bianco, Nero, Rosa, Viola, Azzurro e Rosso

Non potevamo che iniziare questa rassegna dei controller compatibili con PlayStation 5 con lui, il pad per eccellenza: il DualSense. Si tratta della periferica inclusa nella confezione della console di ultima generazione Sony e dotata di grilletti adattivi, feedback aptico, touchpad, altoparlante e microfono integrati per poter comunicare nei giochi che supportano la chat vocale anche senza collegare un paio di cuffie all'uscita per jack da 3,5mm, anch'essa presente nella parte inferiore del dispositivo. Oltre ad essere obbligatorio per poter giocare i titoli nella loro versione PS5, il DualSense è al momento l'unica periferica utilizzabile per chi non vuole optare per prodotti premium, visto che non esistono ancora controller più economici.

SCUF Reflex Pro

Prezzo di partenza: 239,99 euro su Amazon

Colori: Nero, Bianco, Viola, Rosso, Arancione e Grigio

A proposito di prodotti premium, non possiamo citare la linea Reflex di SCUF, l'unica vera alternativa al DualSense dal costo particolarmente elevato. Sebbene la forma di questo controller sia pressoché identica a quella del controller standard di PS5, l'azienda produttrice di periferiche da gaming ha aggiunto numerosi extra che rendono questo pad perfetto per chiunque voglia dare il massimo durante le sessioni di gioco. Nel caso della versione Pro, il Reflex non solo è dotato di grilletti adattivi che lo rendono perfettamente compatibile con i giochi PS5, ma vanta anche una texture che ne migliora l'impugnatura, stick analogici intercambiabili per regolarne l'altezza e un set di tasti aggiuntivi sul retro che possono essere configurati e salvati in svariati profili.

SCUF Reflex FPS

Prezzo di partenza: 269,99 euro su Amazon

Colori: Nero, Bianco, Viola, Rosso, Arancione e Grigio

Si tratta di un modello molto simile allo SCUF Pro, il quale propone però ad un prezzo leggermente più elevato alcune caratteristiche extra che lo rendono più adatto a chi vuole godersi esclusivamente gli sparatutto. Se da una parte questo controller è privo dei motori di vibrazione, poco apprezzati da chi vuole concentrarsi durante le partite nel multiplayer online, la versione FPS dello Scuf Reflex sacrifica i grilletti adattivi per i bumper e i grilletti istantanei, grazie ai quali si può ridurre drasticamente il tempo necessario per mirare/sparare tramite la pressione dei grilletti.

Logitech G923

Se amate i titoli di guida e volete goderveli nel migliore dei modi, non possiamo che consigliarvi il volante Logitech G923, periferica che fa parte della linea da gaming della celebre azienda produttrice di periferiche. Pur non trattandosi del volante più costoso tra quelli compatibili, si tratta di un'ottima scelta per via del rapporto qualità-prezzo e grazie al quale potrete sfrecciare lungo i circuiti di Gran Turismo 7 come dei veri piloti. Tra le principali caratteristiche di questo volante troviamo la rotazione di 900 gradi da battuta a battuta, il sensore di sterzata con effetto Hall, il ritorno di forza a due motori con Trueforce e un meccanismo che protegge il dispositivo dal surriscaldamento.

PlayStation Media Remote

Pur non trattandosi di un vero e proprio controller, il PlayStation Media Remote è un ottimo alleato di tutti quei giocatori che sfruttano al massimo le possibilità offerte dalla console di ultima generazione Sony, la quale dispone anche di numerose funzionalità multimediali. Se siete soliti utilizzare la vostra PlayStation 5 per ascoltare musica su Spotify, per guardare video su YouTube oppure per vedere film e serie TV tramite le applicazioni disponibili sul PS Store (Netflix, Amazon Prime Video, Crunchyroll, Disney+, Mediaset Infinity, AppleTV e tanti altri), allora dovreste fare un pensiero su questo utile telecomando.