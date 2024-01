PS5: migliori demo gratis da scaricare, da Fate/Samurai Remnant a Prince of Persia

Negli ultimi tempi le demo gratis dei videogiochisembrano essere tornate di gran moda e sono sempre di più i publisher che stanno pubblicando versioni di prova dei loro titoli su PlayStation Store. Per orientarsi meglio in questo mare di contenuti vi segnaliamo cinque giochi demo gratis per PS5 che dovreste scaricare subito.

Fate/Samurai Remnant

Una demo piuttosto interessante dal momento che permette di esplorare le prime fasi del gioco a livello di difficoltà Apprentice, ideale per i giocatori che vogliono godersi la storia e preferiscono un'esperienza di combattimento non particolarmente impegnativa. Koei Tecmo specifica i dati di salvataggio della demo possono essere importati nel gioco completo se non esistono già dati di salvataggio per quest'ultimo. I save non possono invece essere trasferiti tra le versioni PS4 e PS5.

Download Fate/Samurai Remnant Demo

Granblue Fantasy Relink

Tre le modalità disponibili in questa demo: Storia, Missione e Tutorial. La prima permette di giocare una parte della campagna mentre la seconda offre alcune missioni in singolo in gruppo, infine la terza permette a tutti di apprendere le basi del gioco. La demo non permette il salvataggio dei propri progressi e l'importazione di questi ultimi nel gioco completo.

Scarica Granblue Fantasy Relink Demo

Prince of Persia The Lost Crown

La demo gratis di Prince of Persia The Lost Crown include una serie di sezioni tratte dal gioco completo, con la possibilità di utilizzare i Poteri del Tempo e gli amuleti, senza spoiler sulla trama. Una demo piuttosto breve ma comunque interessante e se volete saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla nostra recensione di Prince of Persia The Lost Crown.

Scarica la demo gratis di Prince of Persia The Lost Crown

Tekken 8

Tekken 8 esce il 26 gennaio ma potete provare in anticipo alcune modalità del gioco grazie a questa demo che offre accesso alle fasi iniziali della modalità storia (Il risveglio dell'oscurità) e alcuni contenuti tratti dalle modalità Quest Arcade, Super Battaglia Fantasma, Galleria e Versus. Limitata la scelta dei lottatori, che si riduce a Jin, Kazuya, Paul e Nina utilizzabili negli stage Piazza Urbana, Yakushima e Sanctum.

Tekken 8 Demo Download

Star Ocean The Second Story R

Gioca le prime fasi di Star Ocean The Second Story R, fino al completamente della caverna di Krosse. La demo permette di giocare per un tempo limite massimo di tre ore, con la possibilità di trasferire i progressi nel gioco completo. Il remake di questo classico Square Enix presenta una estetica 2.5D con personaggi in Pixel Art e scenari 3D per dare nuova vita ad un JRPG leggendario della casa giapponese.

Scarica la demo di Star Ocean The Second Story R