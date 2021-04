PS5: quali sono i migliori giochi? Da Demon's Souls a Assassin's Creed Valhalla

Quali sono i migliori giochi PS5? La console Sony è ancora relativamente giovane ma può contare su una libreria software piuttosto vasta, ancora poche le esclusive ma la situazione è destinata a cambiare con l'arrivo di Returnal, Ratchet & Clank Rift Apart e degli altri giochi Sony in uscita nel 2021 e 2022.

Siamo andati su Metacritic alla scoperta dei migliori giochi PS5, per stilare la lista ci siamo quindi basati sul Metascore, prendendo in esame le prime venti posizioni. Sul gradino più alto del podio troviamo Demon's Souls con un Metascore di 92 seguito da Tony Hawk's Pro Skater 1+2 (90), Disco Elysium The Final Cut (89), Devil May Cry V Special Edition (88), It Takes Two (88), Mortal Kombat 11 Ultimate e The Nioh Collection con un voto di 88/100. Segue Crash Bandicoot 4 It's About Time con 87, Yakuza Like A Dragon con 86 e Control Ultimate Edition con 85.

La seconda metà della classifica inizia invece con Marvel's Spider-Man Miles Morales e Warframe entrambi con un Metascore di 85/100, si continua con Assassin's Creed Valhalla, Hitman 3, Overcooked All You Can Eat e Judgment con 84/100, in chiusura The Pedestrian e Astro's Playroom con un Metascore di 83 e infine WRC 9 FIA World Rally Championship e Planet Coaster Console Edition un un voto di 82 e 81 rispettivamente.