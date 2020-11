PS5: Miles Morales e Gran Turismo 7 tra i protagonisti del trailer New Worlds To Explore

A poco più di una settimana dal lancio europeo di PlayStation 5 e a soli pochi giorni dal day one americano, Sony PlayStation ha deciso di pubblicare sul proprio canale YouTube ufficiale un nuovo trailer che prende il nome di "Play has no limits" ed è interamente dedicato alle esclusive in arrivo nei prossimi mesi.

Nel corso del filmato, che ha una durata di circa un minuto, possiamo assistere ad una rapida carrellata di sequenze filmate tratte dai titoli più attesi dai futuri acquirenti della console next-gen Sony (e non solo, dal momento che alcuni di essi approderanno al lancio anche su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro). Il trailer si apre con Horizon Forbidden West per poi lasciare spazio a Returnal, a Gran Turismo 7, a Ratchet & Clank Rift Apart, a Marvel's Spider-Man Miles Morales e a Demon's Souls Remake. Vi ricordiamo che dell'elenco di titoli citati solo gli ultimi due saranno disponibili al day one di PlayStation 5, fissato al prossimo 19 novembre 2020. Tutti gli altri giochi presenti nel trailer arriveranno nel corso del 2021 e non hanno al momento una data d'uscita ufficiale.

Prima di lasciarvi al trailer "Play has no limits", vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete già leggere la recensione di Marvel's Spider-Man Miles Morales a cura di Francesco Fossetti, che si è occupato anche dello speciale su PlayStation 5.