PS5 quasi a un milione di unità vendute in Giappone, Switch è inarrivabile

Nel corso delle ultime ore sono stati pubblicati i dati di vendita giapponesi relativi al software e all'hardware nel periodo che intercorre tra il 23 e il 29 agosto 2021. Osservando i numeri, è possibile notare che PlayStation 5 ha raggiunto un importante traguardo in territorio giapponese.

Se consideriamo le unità di PS5 Standard e Digital Edition vendute in Giappone, infatti, possiamo notare come la cifra totale sfiori il milione, traguardo probabilmente già superato mentre stiamo scrivendo questa notizia. Stando infatti alle cifre pubblicate da Famitsu, sono circa 995.581 le PS5 vendute nella patria di Sony e non è difficile immaginare che le circa 4.500 unità mancanti al raggiungimento del milione siano già state vendute nel corso dell'ultimo fine settimana.

Ecco di seguito la classifica hardware dell'ultima settimana di agosto (la cifra tra parentesi si riferisce alle vendite totali di ogni macchina in Giappone):

Nintendo Switch: 52.488 (16.959.653) PlayStation 5: 17.852 (831.841) Nintendo Switch Lite: 10.766 (4.030.951) Xbox Series X: 2.848 (56.941) Xbox Series S: 2.821 (26.355) PlayStation 5 Digital Edition: 2.302 (163.740) PlayStation 4: 2.067 (7.805.991) Nintendo New 2DS LL (include il Nintendo 2DS): 509 (1.171.305)

Come potete notare, l'interesse dei giocatori giapponesi è molto più alto nei confronti della console dotata di lettore ottico, la quale ha venduto circa il quadruplo rispetto alla versione più economica ma priva del supporto ai giochi fisici. La classifica lascia emergere anche il quantitativo incredibilmente elevato di Switch presenti nelle case dei giapponesi, le quali superano ormai le 17 milioni di unità se consideriamo sia il modello classico che quello Lite.

Questi sono invece i giochi più venduti dell'ultima settimana di agosto in Giappone:

[Switch] Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon (Aniplex, 08/26/21) – 72.237 [PS4] Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon (Aniplex, 08/26/21) – 66.171 [Switch] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 15.671 (2.788.621) [Switch] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 14.838 (4.009.933) [Switch] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 13.860 (2.153.053) [Switch] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 12.023 (2.348.554) [Switch] Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Saikyo Battle Royale!! (Konami, 08/12/21) – 9.491 (122.530) [Switch] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 8.536 (4.397.935) [Switch] No More Heroes III (Marvelous, 08/27/21) – 7.951 [Switch] Pokemon Spada e Scudo (The Pokemon Company, 11/15/19) – 7.499 (4.120.436)

