PS5 e il mining: la console Sony utilizzata come le potenti GPU Nvidia

Mentre la carenza di schede video sta impedendo ai videogiocatori di aggiornare il proprio PC da gaming, in Cina si sta già pensando a delle alternative per il mining e una di queste potrebbe essere PlayStation 5.

Stando alle ultime informazioni pubblicate sul web, un gruppo di utenti cinesi avrebbe infatti modificato una serie di console di nuova generazione targate Sony per effettuarne un overclock e sfruttarle per il mining di Ethereum, una delle tante valute virtuali. Osservando gli screenshot che mostrano alcuni dati sulle prestazioni della console in fatto di mining sembrerebbe che, purtroppo per i videogiocatori, PlayStation 5 vanti un ottimo rapporto tra hash rate e consumi, dal momento che parliamo di 98,76 MH/s per 211 W.

Una simile iniziativa potrebbe avere un impatto sensibile sul mercato, dal momento che è già molto complesso reperire in giro una PlayStation 5 e nel caso in cui la macchina Sony dovesse trasformarsi nel nuovo oggetto del desiderio dei miner la situazione potrebbe ulteriormente aggravarsi. Insomma, se siete ancora alla ricerca della console next-gen, sappiate che la carenza di scorte potrebbe continuare ad essere un problema ancora per un po' di tempo.

