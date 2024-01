PS5: la mod 60fps di DriveClub, RDR2 e Batman Arkham Knight nei test di Digital Foundry

Dopo aver indicato in Wild Hearts il porting PC peggiore del 2023, i giornalisti di Digital Foundry tornano sulla mod 60fps non ufficiale di DriveClub su PlayStation 5 per condurre dei test insieme Illusion, il programmatore indipendente che ha realizzato questa patch fan made.

Servendosi dell'hack di PlayStation 5, Illusion è infatti riuscito a eseguire DriveClub a 60fps superando le limitazioni della normale retrocompatibilità della console Sony di attuale generazione: con gli opportuni accorgimenti, il sistema escogitato da Illusion può essere applicato anche in titoli come Red Dead Redemption 2 e Batman Arkham Knight per aumentarne il framerate, con tutti i benefici che possiamo facilmente immaginare in termini di fluidità e responsività dell'esperienza di gioco.

Prendendo spunto dal lavoro svolto dal modder, il noto collettivo di giornalisti tech enthusiast legato a Eurogamer.net ha perciò deciso di condurre ulteriori test dopo quelli compiuti nei mesi scorsi sull'hack di PS5 che mette il turbo a DriveClub.

Ebbene, le nuove prove svolte da DF dipingono un quadro davvero interessante, con l'hardware di PlayStation 5 che risulta essere perfettamente in grado di 'potenziare' i giochi PS4 retrocompatibili che, al momento, non presentano alcun vantaggio prestazionale in via ufficiale, come i già citati RDR2 e Batman Arkham Knight: il sistema escogitato da Illusion, ad ogni modo, testimonia le potenzialità dell'architettura hardware e software di PS5 nell'offrire benefici prestazionali rapportabili a quelli garantiti dai progettisti Microsoft con la mai troppo lodata funzione FPS Boost di Xbox Series X|S.