PS5 nuovo modello 2021: quali sono le differenze e cosa cambia?

Da giorni si discute del nuovo modello di PlayStation 5, lo YouTuber Austin Evans e la redazione di Digital Foundry hanno avuto modo di provare la nuova PS5, una revisione in vendita per il momento solo in Australia e Nuova Zelanda. Ma cosa cambia rispetto al modello già in commercio uscito a novembre 2020?

Senza volerci addentrare in analisi tecniche (ci sarà tempo e spazio per questo quando riusciremo a mettere le mani su questo nuovo modello di PlayStation 5) ci limitiamo a segnalare le novità della PS5 2021, nome non ufficiali con il quale la community sta identificando questa revisione hardware.

Una delle prime novità che saltano all'occhio è il peso, la nuova PlayStation 5 Digital pesa circa 3.6 kg contro i 3.9 kg del precedente modello, una differenza di circa 300 grammi, attenzione perchè questo peso si riferisce solo ed esclusivamente al modello 100% digitale e non alla PS5 standard.

Cambia ovviamente il numero di serie che identifica il nuovo modello, la PS5 Digital mostrata da Austin Evans presenta il codice seriale CFI-1100B ma è noto anche un nuovo modello di PS5 con seriale CFI-1102A. Si tratta di sigle identificative che possono variare da paese a pese ma in ogni caso sono necessarie per individuare chiaramente il modello della console.

Passando alle caratteristiche tecniche, è nota la presenza di un dissipatore più piccolo, secondo Evans inoltre la nuova PS5 è meno rumorosa ma ad oggi non abbiamo dati precisi a riguardo e dunque ci limitiamo a riportare le parole dello YouTuber, il quale sottolinea in ogni caso come la differenza sia di poco più di un decibel rispetto al modello in commercio. Sembra variare anche il consumo di energia con la nuova PS5 che in alcune situazioni arriva a consumare fino a 5W in più.

Una delle più grandi differenze è da ricercarsi nella ventola, la quale presenta dimensioni e peso immutati ma propone un design sostanzialmente diverso con l'obiettivo di migliorare le performance. Anche il già citato dissipatore è protagonista assoluto della nuova PS5, il quale presenta una serie di revisioni tecniche ed estetiche che hanno portato ad una riduzione non solo delle dimensioni ma anche del peso, fattore che come detto ha influito anche sul peso finale della console.

Non ci sono differenze estetiche di alcun tipo e sfatiamo il mito che la nuova PS5 sia più potente del modello già in vendita, questa revisione nasce con l'obiettivo di contenere i costi, ridurre il peso e ottimizzare i consumi, le specifiche tecniche restano invariate.

Nota Bene - Non abbiamo a disposizione la nuova console e non abbiamo effettuato test tecnici sulla revisione di PS5, limitandoci a riportare quanto appreso nel video di Austin Evans.