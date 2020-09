PS5 è già tra noi con il modello 3D virtuale in Realtà Aumentata

Gli artisti di Virtual Studio hanno provato a intercettare i desideri degli appassionati di console Sony ricreando un modello in scala di PS5 da poter posizionare liberamente nella propria postazione videoludica preferita attraverso le funzionalità AR del proprio smartphone.

Pur senza rifarsi alla scheda tecnica completa di PS5 presentata a margine dell'ultimo evento, gli autori di questo modello tridimensionale si sono basati sulle proporzioni e sui confronti tra le porte d'ingresso di PS5 e Xbox Series X per ricostruire l'aspetto, con dimensioni accurate, della nuova console ammiraglia di casa Sony.

Per poter accedere a questo modello, basta scaricare l'applicazione gratuita di Sketchfab e servirsi del motore di ricerca interno all'app per cercare la console di Virtual Studio digitando "PS5" o "PlayStation 5": il modello in questione apparirà tra i primissimi risultati.

Il rendering tridimensionale di PS5 può essere ammirato nello "showroom virtuale" dell'applicazione, con l'ulteriore possibilità di essere trasposto in Realtà Aumentata servendosi di un codice QR da scansionare, a patto ovviamente di possedere uno smartphone o un tablet in grado di leggere e accedere a questo genere di funzionalità AR.

A questo punto non ci resta che ricordare a chi ci segue che PlayStation 5 uscirà il 19 novembre in Italia al doppio prezzo di 399 e 499 euro, in base alla presenza o meno del lettore di dischi.