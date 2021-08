PS5: il nuovo modello è davvero peggiore della prima versione?

Nel corso degli ultimi giorni si sta parlando molto del nuovo modello di PlayStation 5, il quale potrebbe presentare una serie di modifiche che ne peggiorano l'efficienza in alcuni campi.

Ci riferiamo nello specifico al modello CFI-1102A di PlayStation 5, il quale è stato immesso sul mercato in maniera silenziosa da parte di Sony. Alcuni utenti sono riusciti a mettere le mani su questa nuova console, disponibile per ora solo in alcune parti del mondo, e hanno condotto una serie di test che hanno fatto emergere dei dettagli inaspettati. Sembrerebbe che tale revisione della console di nuova generazione targata Sony presenti un sistema di dissipazione meno efficiente e grazie al quale la macchina raggiunge temperature lievemente più alte rispetto al precedente modello.

Prima di lasciarvi al nostro video d'approfondimento sulla questione, appena pubblicato sul canale YouTube di Everyeye, vi invitiamo a dare un'occhiata anche ai test effettuati da Austin Evans sul nuovo modello di PlayStation 5, i quali sono stati accompagnati da una miriade di dettagli tecnici che spiegano il perché il modello modello CFI-1102A sia peggiore rispetto al suo predecessore.

