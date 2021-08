PS5 e il nuovo modello con dissipatore 'scadente': Austin Evans difende i test condotti

Le analisi svolte da Austin Evans sulla nuova revisione di PS5 definita 'scadente' dal creatore di contenuti stanno generando un'accesa discussione sui social e sui forum videoludici più seguiti.

Alla luce delle critiche mossegli da chi giudica imparziali e inconcludenti le sue analisi, Evans ha perciò deciso di riaffacciarsi sul suo canale YouTube per difendere le conclusioni a cui è giunto dopo aver condotto i test sul nuovo modello della console nextgen di Sony.

Dopo aver effettuato il teardown del modello CFI-1102A, lo youtuber da oltre 5,1 milioni di iscritti ha infatti scoperto un dissipatore più piccolo e una ventola diversa da quella montata sui modelli di lancio di PlayStation 5, prodotta da Delta Electronics e caratterizzata da 17 "lame lunghe" in sostituzione delle 23 alette della ventola originaria.

Una volta riassemblata la console, Evans ha condotto dei test termici sul flusso d'aria generato dalla nuova configurazione con heatsink di minori dimensioni e ventola riprogettata, rivelando temperature medie superiori di diversi gradi rispetto a quelle registrate sul modello di lancio di PS5.

Ricollegandosi a questi test, Evans pubblica un messaggio per spiegare come "c'è qualche persona che menziona le temperature più elevate dell'aria emessa dalla console e afferma che POTREBBE significare che il sistema di raffreddamento sta facendo un lavoro migliore nel dissipare il calore. Il fatto è che Sony ha rimosso da questo nuovo modello di PS5 una quantità CONSIDEREVOLE di heatsink. Un dissipatore con meno alette e heatpipe più piccoli, semplicemente, non può essere altrettanto efficiente nello spostare il calore fuori dalla console".

Lo youtuber rimarca il concetto spiegando che "pensa a PS5 come ad un PC. Se rimuovi un dissipatore a torre dalla CPU e lo sostituisci con uno più piccolo, le temperature complessive del sistema diventano più elevate perché il dispositivo di raffreddamento, essendo più piccolo, è meno efficiente. Questo è esattamente quello che sta succedendo qui".

Nel frattempo, anche gli analisti di Digital Foundry si sono attivati nel chiedere delle delucidazioni a Sony riguardo le modifiche ingegneristiche apportate alla nuova revisione hardware di PlayStation 5. Come di consueto, vi terremo aggiornati sugli eventuali sviluppi della faccenda.